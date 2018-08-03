Следователи обнаружили еще двух погибших в сгоревшем самострое в Сочи

Сочи, 3 августа. Правоохранители обнаружили еще два тела при осмотре сгоревшего самостроя в Сочи, где 27 июля произошел крупный пожар. Число погибших увеличилось до 10 человек, сообщили в СК РФ.

Следователи считают, что очаг возгорания появился в кафе-шашлычной, откуда пламя перешло на соседний самострой. Хозяин помещения сдавал его в аренду курортникам. Рядом находилась еще одна постройка, отметили в ведомстве.

По данным следствия, в общей сложности жертвами пожара стали 10 человек, в том числе несовершеннолетний. После инцидента было заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Мужчину, который нелегально возвел постройку, обвинили в оказании услуг ненадлежащего качества. Точную причину возгорания назовут позднее. Владелец шашлычной и посетительница находятся в больнице с ожогами.