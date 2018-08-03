Меню
Происшествия
Следователи обнаружили еще двух погибших в сгоревшем самострое в Сочи
Происшествия
Бывший глава МЧС Кузбасса госпитализирован из СИЗО
Следующая новость
Загрузка...

    Следователи обнаружили еще двух погибших в сгоревшем самострое в Сочи

    42

    Следователи обнаружили еще двух погибших в сгоревшем самострое в Сочи

    Сочи, 3 августа. Правоохранители обнаружили еще два тела при осмотре сгоревшего самостроя в Сочи, где 27 июля произошел крупный пожар. Число погибших увеличилось до 10 человек, сообщили в СК РФ.

    Следователи считают, что очаг возгорания появился в кафе-шашлычной, откуда пламя перешло на соседний самострой. Хозяин помещения сдавал его в аренду курортникам. Рядом находилась еще одна постройка, отметили в ведомстве.

    По данным следствия, в общей сложности жертвами пожара стали 10 человек, в том числе несовершеннолетний. После инцидента было заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. 

    Мужчину, который нелегально возвел постройку, обвинили в оказании услуг ненадлежащего качества. Точную причину возгорания назовут позднее. Владелец шашлычной и посетительница находятся в больнице с ожогами.

    Следователи обнаружили еще двух погибших в сгоревшем самострое в Сочи

    Автор: Юлия Шелковенко
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.