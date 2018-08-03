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Кошмар Пентагона: американцы испугались российских ракет, способных парализовать ВВС США
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    Кошмар Пентагона: американцы испугались российских ракет, способных парализовать ВВС США

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    Кошмар Пентагона: американцы испугались российских ракет, способных парализовать ВВС США

    Вашингтон, 3 августа. Новые российские ракеты Р-37 М класса «воздух-воздух» стали настоящим кошмаром для США, поскольку способны полностью парализовать работу американских  ВВС в Европе и Азии. Об этом пишет американское военное издание National Interest.

    Предполагается, что ракетами Р-37М будут оснащены истребители-перехватчики МиГ-31 и истребители пятого поколения Су-57. Целями могут стать американские самолеты авиационного комплекса радиообнаружения и наведения, тактическая система воздушное разведки, а также самолеты-заправщики КС-135 и КС-46. Издание отмечает, что на огромных просторах Тихого океана, где мало аэродромов, заправщики могут оказаться слабым звеном американских ВВС.

    «Эти средства могут лишить США возможностей по ведению длительных операций с применением авиации как на азиатско-тихоокеанском, так и на европейском театре», — пишет NI.

    Параллельно Россия разрабатывает еще более грозную ракету — КС-172 («Новатор»). Если Р-37М способна поражать цели на расстоянии до 370 км, то «Новатор» способна преодолевать 460 км.

    Автор: Антон Соколов
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