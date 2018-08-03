В России предотвратили 19 терактов в 2018 году

Москва, 3 августа. За шесть месяцев 2018 года в России предотвратили 19 террористических актов. Об этом рассказал первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман.

На заседании коллегии Генпрокуратуры он уточнил, что за первое полугодие текущего года полиция пресекла совершение почти 20 террористических актов на территории России. Буксман добавил, что в целом складывается тенденция к сокращению преступлений террористического характера.

По его данным, за первое полугодие 2018 года таких преступлений стало меньше на 14% по сравнению с периодом с января по июль 2017 года.

Ранее сообщалось, что спецслужбы предотвратили теракты на акции «Бессмертный полк» в Москве. В преддверии Дня Победы было задержано сразу несколько террористических групп, которые готовили атаки на участников акции «Бессмертный полк» в Москве. Экстремисты на момент задержания уже заготовили оружие для терактов.