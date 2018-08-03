Гепатит A, бешенство и война: украинские реалии шокировали шведских болельщиков

Киев, 3 августа. Украинские реалии шокировали шведских болельщиков, которые приехали в страну, чтобы поддержать футболистов стокгольмского клуба «Юргорден» на матче с командой «Мариуполь» в Одессе в рамках квалификации Лиги Европы.

Чтобы обезопасить своих болельщиков во время пребывания на Украине, «Юргорден» опубликовал специальную инструкцию, в которой рассказал, как не следует вести себя в Одессе.

Первым пунктом шведам напомнили, что Украина является страной, которая находится в состоянии войны, и события в ней могут развиваться стремительно. Учитывая это обстоятельство, гражданам Швеции настоятельно рекомендовали внести свои данные в так называемый «Шведский список» министерства иностранных дел Швеции.

«Если произойдет что-то непредвиденное, представители шведской власти будут предупреждены, что вы в Украине. Они смогут информировать вас, к примеру, по почте или в текстовом сообщении о развитии ситуации», — поясняется в инструкции.

При себе болельщикам советуют всегда иметь копию документа, удостоверяющего личность: украинская полиция может попросить предъявить его, однако носить с собой паспорт небезопасно, его лучше оставить под замком в отеле.

Как отмечается в инструкции, также с собой не стоит носить больше денег и ценных вещей, чем может понадобиться. При этом «Юргорден» проинформировал болельщиков, что в среднем поездка на такси по центру Одессы стоит около пяти евро, а сумму с таксистом лучше оговаривать заранее.

Особое внимание болельщиков обратили на высокий риск заражения бешенством и гепатитом A в Одессе. Шведов предупредили, что Украина испытывает проблемы с вакциной против подобного рода заболеваний. Болельщиков настоятельно призвали не пить воду из-под крана и напитки со льдом.

«Покупайте воду в бутылках! Проверьте свои прививки перед поездкой — рекомендуется прививка от гепатита А. Учтите, что один из способов распространения болезни — через лед в напитках», — говорится в одном из пунктов инструкции.

Также болельщикам напомнили, что на Украине остается актуальной проблема коррупции. «Юргорден» рекомендовал фанатам избегать митингов и массовых скоплений людей, не обсуждать военный конфликт и не упоминать в разговорах Россию.

Матч между украинским «Мариуполем» и стокгольмским «Юргорденом» прошел в Одессе накануне. Победу со счетом 2:1 одержала украинская команда.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с 2014 года, когда Донецкая и Луганская народные республики не приняли произошедшего в Киеве государственного переворота и объявили о своей независимости. За это время, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек. Из республик продолжают поступать сообщения о регулярных обстрелах со стороны украинских силовиков.

Наряду с политическим на Украине развивается экономический кризис. Ранее эксперты объяснили, почему происходящее сегодня в стране приведет Киев в будущем к реалиям Латинской Америки.