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Сирия: российские наблюдатели зафиксировали 11 нарушений режима тишины
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    Сирия: российские наблюдатели зафиксировали 11 нарушений режима тишины

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    Сирия: российские наблюдатели зафиксировали 11 нарушений режима тишины

    Москва, 3 августа. Российские наблюдатели в Сирии зафиксировали 11 нарушений режима прекращения огня за сутки, сообщили в министерстве обороны России.

    Минобороны опубликовало информационный бюллетень о текущей ситуации на территории Сирии. Обстановка оценивается как стабильная.

    «Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано 11 случаев стрельбы в провинциях: Латакия — четыре, Алеппо — шесть, Хама — один», — говорится в тексте документа.

    Турецкие наблюдатели за эти сутки зафиксировали только два нарушения в провинции Хама.

    Сирия: российские наблюдатели зафиксировали 11 нарушений режима тишины

    Центр по примирению враждующих сторон провел четыре гуманитарные акции в провинциях Алеппо, Даръа, Дейр-зз-Зор и Хомс. За сутки медицинскую помощь получили 298 человек.

    Автор: Катерина Иванова
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