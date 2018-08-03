Сирия: российские наблюдатели зафиксировали 11 нарушений режима тишины

Москва, 3 августа. Российские наблюдатели в Сирии зафиксировали 11 нарушений режима прекращения огня за сутки, сообщили в министерстве обороны России.

Минобороны опубликовало информационный бюллетень о текущей ситуации на территории Сирии. Обстановка оценивается как стабильная.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано 11 случаев стрельбы в провинциях: Латакия — четыре, Алеппо — шесть, Хама — один», — говорится в тексте документа.

Турецкие наблюдатели за эти сутки зафиксировали только два нарушения в провинции Хама.

Центр по примирению враждующих сторон провел четыре гуманитарные акции в провинциях Алеппо, Даръа, Дейр-зз-Зор и Хомс. За сутки медицинскую помощь получили 298 человек.