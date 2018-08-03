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Единственный аэропорт сгорел в мурманском поселке Умба
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    Единственный аэропорт сгорел в мурманском поселке Умба

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    Единственный аэропорт сгорел в мурманском поселке Умба

    Мурманск, 3 августа. Единственный аэропорт сгорел в поселке Умба, расположенном в Мурманской области. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео инцидента.

    По предварительным данным, пожар произошел в семь утра 3 августа. Единственный аэропорт в Умбе сгорел. В настоящее время на месте происшествия продолжают работать пожарные. Федеральное агентство новостей публикует фото и видео с места возгорания.

    Рано утром в пятницу, 3 августа, в главном управлении МЧС по Красноярскому краю сообщили, что в региональном центре произошел крупный пожар в складских помещениях. Площадь горения составила 1000 квадратных метров.

    Автор: Катерина Иванова
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