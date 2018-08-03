Кировчанка грудью удерживала грабителя до приезда полиции: опубликовано видео

Киров, 3 августа. В Кирове грабитель попытался отнять сумку у женщины, но пострадавшая оказала ему сопротивление и помогла задержать злоумышленника.

Видео инцидента появилось в Сети. Отмечается, что грабитель напал на жительницу города Киров, но пожалел об этом. Он намеревался выхватить сумку, но был повален представительницей слабого пола на землю.

Кировчанка удерживала его грудью до приезда полиции. На кадрах слышно, как мужчина кричит от боли, а также угрожает своей жертве и оператору расправой. Женщина никак не реагирует на угрозы напавшего на нее мужчины. В конце ролика снимающий видео сообщает, что подъехали сотрудники правоохранительных органов.

«Есть женщины в русских селеньях»



Инцидент произошел около дома №10 по улице Добролюбова: незнакомец налетел сзади, вырвал у женщины сумку и пустился наутек. Впрочем, далеко уйти ему не удалось — женщина догнала его и вступила с ним в драку, из которой вышла победителем. pic.twitter.com/dWs8UMiAoa — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) August 3, 2018

Ранее болельщики помогли задержать вора, укравшего у девушки телефон после матча ЧМ. Это произошло 20 июня около 02.00 по московскому времени, когда счастливые после победы России над сборной Египта болельщики гуляли по Старому и Новому Арбату.