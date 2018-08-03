«Это тоталитаризм»: в Киеве рассказали, как от украинцев скрывают правду о Донбассе

Киев, 3 августа. Украинские власти жестко фильтруют всю информацию, имеющую отношение к Донбассу, внимательно следя за тем, чтобы граждане получали лишь одну, официальную точку зрения на проблему. Об этом в пятницу заявил украинский правозащитник Владимир Чемерис.

По его словам, если в 2014 году кто-то из украинских журналистов мог публиковать достоверную информацию о ситуации на востоке, то теперь таких СМИ не осталось. Вся неугодная Киеву информация отсеивается, а многие репортеры внесены в базу данных «Миротворца».

Отметим, что и сам «Миротворец» противоречит украинскому законодательству, поскольку нарушает свободу слова, на что неоднократно обращали внимание представители ОБСЕ.

«Мы теперь не можем оттуда получать объективную информацию. У нас только одна информация. Для украинцев подается информация одна, нет места для дискуссии и есть признак тоталитаризма», — заявил Черемис, выступая в эфире украинского телевидения.

В конце июня генсек Европейской федерации журналистов (EFJ) Рикардо Гутьеррес заявил, что Украина стала лидером в Европе по запугиванию сотрудников СМИ. Если в европейских странах происходит около 4%подобных нарушений, то на Украине их насчитывается 14%.Кроме того, Украина входит в десятку стран, где до сих пор происходят убийства журналистов.