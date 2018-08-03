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Протестующие в Киеве луганские шахтеры потребовали отставки главы Минэнерго Украины
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    Протестующие в Киеве луганские шахтеры потребовали отставки главы Минэнерго Украины

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    Протестующие в Киеве луганские шахтеры потребовали отставки главы Минэнерго Украины

    Киев, 3 августа. Шахтеры украинского госпредприятия «Первомайскуголь» устроили акцию протеста возле здания министерства энергетики и угольной промышленности в Киеве, требуя вернуть долги по зарплате.

    В акции участвует около ста горняков с шахты «Горская», расположенной на подконтрольной Киеву территории Луганской области.Они стучат касками по земле и держат плакаты с надписью «Требуем погасить задолженность». Как рассказал депутат Верховной рады Сергей Шахов, который участвовал в митинге, шахтеры также требуют отстранить министра энергетики Игоря Насалика, поскольку он не в состоянии решать проблемы, возникающие в отрасли.

    По словам главы Независимого профсоюза шахтеров Михаила Волынца, «Первомайскуголь» не платит зарплаты с марта.

    «То есть пять месяцев шахтеры не получают зарплату. Каждый раз, когда мы с шахтерами приезжаем в Киев, министр  обещает, что будет выплачена зарплата, что шахты не будут убыточными, но Насалик ничего не может сделать для того, чтобы стабилизировать ситуацию», — рассказал Волынец  в эфире украинского телевидения.

    Отметим, что украинские шахтеры проводят забастовки в Киеве уже не первый месяц. Суммарный объем долга государства перед горнякам по зарплатам составляет около 1,1 млрд гривен (41,7 млн долларов).

    Автор: Антон Соколов
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