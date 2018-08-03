«Фатальная ошибка — быть удобным для всех»: Поклонская отреагировала на срыв работы ее комиссии депутатами

Депутат Госдумы Наталья Поклонская постарается довести до конца все материалы, имеющиеся в распоряжении комиссии ГД по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе парламентариев, которую она возглавляет, — какими бы харизматичными ни были люди, замешанные в коррупционных нарушениях. Об этом она заявила в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей.

«Это не деятельность на публику»

— Наталья Владимировна, прошло уже несколько дней, но интерес к работе возглавляемой вами комиссии Госдумы по контролю за доходами и расходами не ослабевает. Появляется новая информация и мнения, в частности, что комиссия не очень активно работала: за прошедшие два года собиралась всего пару раз. Соответствует ли это действительности, и с чем, на ваш взгляд, это связано?

— Я вижу и чувствую этот интерес людей и СМИ. В связи с этим в начале скажу, что комиссия, как и любой другой коллегиальный парламентский орган, не существует сама по себе. Она работает на основе соответствующего положения о ней. В этом положении установлено, что комиссия должна собираться не менее одного раза в сессию, то есть два раза в год. Это общее требование. Вот в прошлую осеннюю сессию мы собирались дважды, в эту сессию я три раза назначала заседания: 11 апреля, 21 июня и 26 июля. Так что просто забыли, наверное, или захотели забыть.

Таким образом, если в комиссию поступали материалы, требующие рассмотрения, то я не считала для себя возможным придерживать их до удобного случая.

Вообще, сначала я внимательно изучила то, чем комиссия занималась ранее и к каким выводам и результатам приводила ее работа. Так вот, ознакомилась и с уверенностью могу сказать, что формальное проведение заседаний, как говорится «для галочки», не приводит к достижению главной задачи и цели — выявлению, пресечению и недопущению нарушения норм антикоррупционного законодательства народными избранниками. Поэтому я переформатировала ее работу, чтобы избежать формального подхода при принятии решений. Как бы кому-то это не нравилось.

Сегодня на заседание комиссии приглашаются представители правоохранительных и контрольных органов, прокуратуры, профильного подразделения Администрации президента. Наша работа не закрыта для журналистов. Но оговорюсь, что это не деятельность на публику. По любому материалу, который выносится на заседание комиссии, проводится глубокая комплексная проработка с участием соответствующих компетентных служб. Ко мне стекается информация не только из российских, но и из зарубежных источников.

Мы проверяем и перепроверяем все по нескольку раз. И это совершенно правильно, тут ошибки быть не должно — это же огромные репутационные издержки для любого человека, а уж для облеченного доверием своих избирателей — несоизмеримо большие.

«Я не сторонник того, чтобы прятать голову в песок»

— Но на прошлой неделе заседание комиссии было сорвано, на него в полном составе не пришли представители «Единой России». Это связано с вашим голосованием по законопроекту по пенсионной реформе?

— Это был предпоследний день работы парламента в весеннюю сессию. Может быть, коллеги просто устали, может быть, повестка комиссии слишком насыщенная получилась и надо было принимать не совсем удобные ответственные решения, не знаю. Но одно могу сказать точно. Вопросы противодействия коррупции должны находиться вне партийного противостояния и внутрифракционных симпатий и антипатий. Нравлюсь я кому-то или не нравлюсь, это вопрос личного отношения. Большая и фатальная ошибка пытаться быть хорошим и удобным для всех.

Понимаю, что и на следующее заседание комиссии, которое я назначила на 11 сентября, кто-то может не прийти по болезни, или в график свой супернапряженный не впишет, или еще по каким-то там очень уважительным причинам… И это уже станет поводом сказать: вот, мол, к Поклонской депутаты не ходят на комиссию, давайте поэтому другого председателя назначим, к нему ходить будут… Не исключаю и такого сценария. Но уверена, что до этого не дойдет. Есть же здравый смысл, понятие чести, в конце концов.

Ведь если вопрос касается чистоты наших рядов, то это серьезнейшая составляющая нашей ответственности перед избирателями и перед президентом страны, который подает пример принципиальности в этой сфере. Не понимать этого — значит задержаться во вчерашнем дне, мыслить устаревшими стереотипами.

Да, я не сторонник того, чтобы прятать голову в песок, как известная птица. При этом кажется, что все тихо и голова в безопасности, но многие забывают, что другие места при этом предстают для всеобщего обозрения и употребления.

Замыливать из сессии в сессию одни и те же материалы я тоже не даю возможности. Это моя принципиальная позиция. Так будет и дальше.

«Суммы там фигурируют миллиардные»

— Есть информация о том, что вас могут лишить поста председателя комиссии. Как вы к этому относитесь?

— Этот вопрос решается на пленарном заседании Госдумы, общим голосованием. Мне пока никто не говорил, что в повестке есть такой вопрос. Равно как никто не предъявлял претензий к работе самой комиссии. Разве что намекали, что хорошо бы мне пыл свой поумерить.

Но я здесь четко выполняю положения послания президента Федеральному Собранию. Какими бы замечательными, общительными и харизматичными ни были люди, замешанные в коррупционных нарушениях, буду стараться доводить все материалы до конца, используя все имеющиеся инструменты, которых, кстати, явно недостаточно на сегодняшний день. Соответствующий законопроект, разработанный мной по итогам первого года работы комиссии, направлен по инстанциям уже восемь месяцев назад. Так что тут, как в песне: не устаю ждать и верить.

Ну а на очередное заседание комиссии, как, впрочем, и на прошлое, вынесены серьезнейшие материалы, связанные не только с наличием конфликта интересов, но и с иными, более тяжкими нарушениями антикоррупционного законодательства. И суммы там фигурируют миллиардные, а также информация об учредительстве и вхождении в состав управления иностранных юрлиц и многое другое.



Надеюсь, что теплые отношения, личные обязательства и ложное желание помочь ближнему более не повлияют на нормальную организацию работы комиссии и не сыграют с некоторыми ее членами злую шутку.