Подмосковные байкеры перевернули представление французов о России
Москва, 3 августа. Французские корреспонденты во время поездки на чемпионат мира были уверены, что найдут в России «злых русских» байкеров из «Ночных волков», но убедились своими глазами в душевности и простоте жителей Подмосковья. Об этом рассказал глава администрации Истры Андрей Дунаев.
В Истре во время мундиаля базировалась сборная Франции. Журналисты были уверены, что встретят здесь брутальных руских, поскольку на родине им говорили о недружелюбности россиян. Однако байкеры из Подмосковья перевернули представление французов о России.
Они попытались вывести разговор с Андреем Дунаевым на острые темы и спровоцировать собеседника. Французы утверждали, что в России очень часто встречаются проявления расизма и ксенофобии, в особенности, среди байкеров.
«Видимо, они заранее готовили провокацию и сразу сходу меня назвали нацистом», — пояснил глава администрации Истры, его слова передает «360».
По словам Дунаева, он решил убедить французов, что они заблуждаются, и пригласил познакомиться с «Ночными волками» поближе.
Журналисты увидели интернациональный состав в клубе любителей мотоциклов. Здесь и немец, и чеченец, и азербайджанец, и грузин, пояснил Дунаев.
«И они своими глазами увидели, что это банальная ложь (про ксенофобию)», — добавил чиновник.