Подмосковные байкеры перевернули представление французов о России

Москва, 3 августа. Французские корреспонденты во время поездки на чемпионат мира были уверены, что найдут в России «злых русских» байкеров из «Ночных волков», но убедились своими глазами в душевности и простоте жителей Подмосковья. Об этом рассказал глава администрации Истры Андрей Дунаев.

В Истре во время мундиаля базировалась сборная Франции. Журналисты были уверены, что встретят здесь брутальных руских, поскольку на родине им говорили о недружелюбности россиян. Однако байкеры из Подмосковья перевернули представление французов о России.

Они попытались вывести разговор с Андреем Дунаевым на острые темы и спровоцировать собеседника. Французы утверждали, что в России очень часто встречаются проявления расизма и ксенофобии, в особенности, среди байкеров.