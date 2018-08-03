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Подмосковные байкеры перевернули представление французов о России
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    Подмосковные байкеры перевернули представление французов о России

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    Подмосковные байкеры перевернули представление французов о России

    Москва, 3 августа. Французские корреспонденты во время поездки на чемпионат мира были уверены, что найдут в России «злых русских» байкеров из «Ночных волков», но убедились своими глазами в душевности и простоте жителей Подмосковья. Об этом рассказал глава администрации Истры Андрей Дунаев.

    В Истре во время мундиаля базировалась сборная Франции. Журналисты были уверены, что встретят здесь брутальных руских, поскольку на родине им говорили о недружелюбности россиян. Однако байкеры из Подмосковья перевернули представление французов о России.

    Подмосковные байкеры перевернули представление французов о России

    Они попытались вывести разговор с Андреем Дунаевым на острые темы и спровоцировать собеседника. Французы утверждали, что в России очень часто встречаются проявления расизма и ксенофобии, в особенности, среди байкеров. 

    «Видимо, они заранее готовили провокацию и сразу сходу меня назвали нацистом», — пояснил глава  администрации Истры, его слова передает «360».

    По словам Дунаева, он решил убедить французов, что они заблуждаются, и пригласил познакомиться с «Ночными волками» поближе.

    Подмосковные байкеры перевернули представление французов о России

    Журналисты увидели интернациональный состав в клубе любителей мотоциклов. Здесь и немец, и чеченец, и азербайджанец, и грузин, пояснил Дунаев.

    «И они своими глазами увидели, что это банальная ложь (про ксенофобию)», — добавил чиновник.

    Автор: Юлия Шелковенко
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