Дамаск, 3 августа. В распоряжении Федерального агентства новостей (ФАН) оказалось видео из освобожденной провинции Эль-Кунейтра, где подразделения российской военной полиции обеспечили проход колонны представителей ООН к подножию Голанских высот. Это произошло впервые за всю историю сирийского конфликта.

После изгнания террористических группировок из провинции Эль-Кунейтра и освобождения ее административного центра делегация сирийского правительства в сопровождении делегации ООН и российской военной полиции во главе с генералом-лейтенантом Сергеем Кураленко провели поездку по городу Эль-Кунейтра для оценки ущерба, нанесенного незаконными вооруженными формированиями. Не исключено, что Россия развернет несколько точек в этом районе.

Во время вооруженного конфликта в Сирии миссия ООН не могла попасть на свои посты, поскольку эта территория была под контролем боевиков. Командующему миссией ООН приходилось ездить через Ливан, чтобы проводить инспектирования оккупированной территории, сообщил Кураленко.

В данный момент российская военная полиция оказывает всяческое содействие миссии ООН — они инспектирую посты, разрушенные в ходе войны, чтобы начать их восстановление. Это в первую очередь указывает на то, что РФ соблюдает все решения ООН и поддерживает мир во всех регионах сирийской республики, где находятся представители организации.

Отметим, что Голанские высоты были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны в 1967 году.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Сирия при поддержке ВКС РФ полностью восстановила контроль над границей с Иорданией, а также над провинциями Даръа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда.