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Расчеты С-400 «Триумф» подняты в Саратовской области по учебной тревоге
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    Расчеты С-400 «Триумф» подняты в Саратовской области по учебной тревоге

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    Расчеты С-400 «Триумф» подняты в Саратовской области по учебной тревоге

    Екатеринбург, 3 августа. Расчеты комплексов С-400 «Триумф» Центрального военного округа подняты по тревоге в рамках учений в Саратовской области, сообщили в ЦВО.

    Экипажам ЗРК «Триумф» в рамках учений предстоит преодолеть более пяти тысяч километров комбинированным маршем. Конечной целью расчетов станет полигон «Телемба» в Бурятии, где С-400 проведут учебно-боевые стрельбы по условному противнику. В его роли выступят сверхзвуковые ракеты-мишени «Армавир», «Бекас» и «Пищаль».

    «Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» подразделений войск противовоздушной обороны (ПВО) Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированные в Саратовской области, подняты по тревоге в рамках учений​​​», — подтвердили представители ЦВО и отметили, что в учениях принимают участие  более 500 зенитчиков и около 100 единиц техники.

    Расчеты С-400 «Триумф» подняты в Саратовской области по учебной тревоге

    В начале июля источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что Россия завершила государственные испытания дальнобойной ракеты для зенитной ракетной системы С-400 «Триумф».

    Автор: Катерина Иванова
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