Олени прячутся в туннелях: жара в Европе может побить температурный рекорд 1977 года

Москва, 2 августа. Арктические олени в Норвегии спасаются от солнца в дорожных туннелях, в Швеции тает самый большой ледник, а Франция столкнулась с дефицитом улиток из-за жары, которая бьет температурные рекорды в Европе.

В ближайшие несколько дней температура воздуха в Испании и Португалии может превысить отметку в 48 градусов, зафиксированную в Афинах в 1977 году. Природная аномалия уже стала причиной нескольких смертей, пишет The Times.

Власти европейских стран призывают людей пить больше воды и не находиться на солнце, а также носить легкую одежду из натуральных тканей и по возможности оставаться дома в максимально комфортных условиях.

Минздрав Франции рекомендует жителям южных регионов избегать автомобильных поездок с маленькими детьми в часы пик, когда возможны пробки, в связи с высокой вероятностью обезвоживания. Глава ведомства подчеркивает: важно избегать пребывания на улице в самое жаркое время суток, принимать пищу утром или поздно вечером, пить больше воды и позаботиться о защите детей. Путешествуя на автомобиле, необходимо регулярно делать остановки, предупредили граждан. При этом Минздрав Франции сообщил, что система здравоохранения лучше подготовилась к новому температурному скачку, чем в 2003 году, когда от жары скончались 15 тысяч человек. Большинство из погибших были пожилыми.

Туристам, решившим покорить французские Альпы, рекомендовали отложить восхождения из-за риска обвала горных пород и схода снега и льда. Жара может стать причиной падения кусков ледников.

В Швеции тает самый большой ледник вершины Кебнекайсе в Скандинавских горах. Исследователи подчеркивают беспрецедентность ситуации.

«С начала июля растаяли четыре метра снега и льда», — говорит глава исследовательской станции ледников Стокгольмского университета Гунхильд Нинис Росквист (Gunhild Ninis Rosqvist).

Долгое время ледник толщиной 40 м на южной вершине Кебнекайсе (высота которой — 2106 метров. — Прим. ФАН) считался самой высокой точкой Швеции, однако теперь он стал ниже северного пика (высотой 2097 метров), отмечают исследователи.

В Норвегии, где температура за Полярным кругом достигла 31,2, водителей предостерегли о столкновения с оленями и овцами, которые прячутся от солнца в тени дорожных туннелей. Во Франции ожидается низкий урожай улиток из-за сухой и жаркой погоды.

Однако не все страдают от климатических аномалий — в Альпах итальянские дети купаются озере Ландро на горнолыжном курорте, температура в районе которого зимой достигает минут 30 градусов. А немецкие виноделы на три недели раньше готовятся собирать урожай винограда на берегах Рейна.

Многие ученые считают, что жара в Европе становится более интенсивной из-за искусственного изменения климата. Воздушные массы идут в Европу из Северной Африки, где воздух обычно более теплый.