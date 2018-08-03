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Глава МИД Турции провел конструктивные переговоры с госсекретарем США в Сингапуре
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    Глава МИД Турции провел конструктивные переговоры с госсекретарем США в Сингапуре

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    Глава МИД Турции провел конструктивные переговоры с госсекретарем США в Сингапуре

    Сингапур, 3 августа. Встреча главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу с государственным секретарем США Майком Помпео прошла в конструктивном русле. Об этом Чавушоглу заявил сам, выступая в эфире турецкого телевидения.

    «Встреча с Помпео прошла в конструктивном русле, мы намерены продолжать работу по разрешению проблемных вопросов между нашими странами», — сказал он.

    Переговоры главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу и американского госсекретаря Майка Помпео прошли на полях форума АСЕАН в Сингапуре. Как сообщала «Газета.ру», среди вопросов, которые собирались обсудить стороны, была ситуация вокруг арестованного в Турции американского пастора Эндрю Брансона.

    Автор: Василий Котов
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