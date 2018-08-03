Сирия сегодня: ПВО САА сбили два израильских беспилотника, РФ надеется на участие Армении

Сирия, 3 августа. Сирийская армия сбила израильские беспилотники. Россия надеется на участие Армении в восстановлении Сирийской Арабской Республики (САР). Почти 1,5 миллиона мирных жителей вернулось в свои дома с 2015 года. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Сбитые цели

Системы противоздушной обороны САР сбили два израильских беспилотника-разведчика к западу от Дамаска. Об этом сообщил РИА Новости сирийский военно-полевой командир.

Ранее сирийские СМИ сообщили, что системы противовоздушной обороны САР уничтожили вражескую цель к западу от Дамаска. Однако средства массовой информации не уточнили, что эта была за цель.

«ПВО Сирии сбили два израильских шпионских беспилотника к западу от Дамаска», — сказал собеседник агентства.

Возвращение домой

Информация о количестве возвратившихся в свои дома сирийских граждан следует из инфографики, которая была опубликована в газете Вооруженных сил России «Красная звезда». Общее количество вернувшихся домой составляет порядка полутора миллионов человек.

«Вернулось в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц с сентября 2015 года почти 1,5 миллиона сирийских граждан», — говорится с инфографике.

Напомним, с сентября 2015 года Российская Федерация по запросу официального Дамаска проводит на территории САР военную операцию против террористических формирований. В результате деятельность террористической группировки «Исламское государство»1 (организация запрещена на территории РФ) в Сирии была сведена к минимуму.

Участие Армении

Москва ожидает от Армении дальнейших шагов в гуманитарной операции в САР. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин на встрече с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном.

«Признательны за поддержку усилий России в восстановлении мирной жизни в Сирии и оказание помощи народу этой страны. Армения уже четыре раза направляла гуманитарную помощь, и у нас наработан с армянской стороной богатый опыт взаимодействия», — сказал Фомин.

В свою очередь глава внешнеполитического ведомства Армении отметил, что курс страны неизменен — это сотрудничество в рамках ОДКБ и ЕАЭС. По его словам, двустороннее сотрудничество Армении и РФ включает в себя несколько сфер, но основная — это сфера безопасности.

«И у нас есть новая область сотрудничества — Сирия, где исторически проживает большая армянская диаспора», — подчеркнул Зограб Мнацаканян.

1 Организация запрещена на территории РФ.