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Автобус с детьми врезался в дерево под Пермью, есть пострадавшие
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    Автобус с детьми врезался в дерево под Пермью, есть пострадавшие

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    Автобус с детьми врезался в дерево под Пермью, есть пострадавшие

    Пермь, 3 августа. Автобус с детьми попал в ДТП в Пермском крае. Авария произошла на 30 км дороги Красновишерск — Вая.

    «По предварительной информации, при подъеме водитель допустил съезд в правый кювет по ходу движения с последующим наездом на дерево», — сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю.

    Всего в автобусе находилось 27 человек. Семь пассажиров, включая двоих детей, получили ранения. Пострадавшие были госпитализированы. Что стало причиной аварии — пока неизвестно.

    Ранее сообщалось о том, что автобус с 27 пассажирами перевернулся в Домодедовском районе Подмосковья. В результате аварии пострадали 20 человек, включая одного ребенка. Семеро из них были доставлены в больницу Подольска. Причиной аварии могли стать действия водителя автобуса, который не справился с управлением и съехал в кювет, где транспортное средство перевернулось.

     

    Автор: Антон Соколов
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