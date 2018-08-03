Сын Трампа рассказал об угрозах в адрес семьи и письмах с «белым порошком»

Вашингтон, 3 августа. Сын президента США Дональда Трампа Эрик заявил, что получал угрозы в свой адрес, его слова передает американский телеканал Fox News.

Второй сын лидера США Эрик Трамп рассказал, что его родственники получали конверты с неизвестным веществом.

«Мне угрожали, всей нашей семье угрожали. Нам домой отправляли белый порошок», — сказал он.

Трамп-младший назвал «абсурдом» и «лицемерием» сообщения в СМИ, которые пишут о работе его отца. Также это касается сообщений о действиях родственников Трампа. Он не считает, что семья использует положение президента в своих интересах.

Сам Трамп враждует с некоторыми СМИ, которых обвиняет в создании фейков. В ответ журналисты не жалуют резидента Овального кабинета и регулярно публикуют компромат на главу американской администрации. После саммита в Хельсинки на Трампа обрушилась новая волна обвинений.