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Агент рассказал о возможном уходе Смолова из «Краснодара» за 10 млн евро
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    Агент рассказал о возможном уходе Смолова из «Краснодара» за 10 млн евро

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    Агент рассказал о возможном уходе Смолова из «Краснодара» за 10 млн евро

    Москва, 3 августа. Известный футбольный агент Шандор Варга прокомментировал Федеральному агентству новостей информацию о возможной продаже нападающего «Краснодара» Федора Смолова за 10 миллионов евро.

    «Плохо, когда футболисты оказываются в неприятных историях, не связанных с футболом. Нет такого, чтобы за игрока можно было назначить какую-то точную цену. Мы проходили уже это с Головиным: кто-то считал, что и 20 миллионов евро – слишком много за него, но в результате «Монако» заплатил 30. То же самое и со Смоловым – все будет зависеть от предложений. Сейчас сумму в 10 миллионов евро за него могут отдать «Спартак», «Зенит» и ЦСКА с учетом того, сколько клуб заработал на продаже футболистов», — сказал спикер.

    По его словам, «Локомотив» в последнее время не платил больших сумм за футболиста, но в этом сезоне они выступают в Лиге чемпионов, а это принесет клубу хороший доход.

    «Что касается клубов из Европы, то зимой к нему проявляли интерес четыре английских клуба. Я лично разговаривал с Роем Ходжсоном из «Кристал Пэлас» и Арсеном Венгером по поводу Смолова. Сейчас об интересе к Федору в Европе мне ничего неизвестно. Если бы он реализовал пенальти в матче с Хорватией, сборная могла бы дойти до финала чемпионата мира. И если бы Смолову удалось забить пару мячей, за него могли бы заплатить и 40, и 50 миллионов евро, потому что это забивной нападающий. Ему просто нужно сконцентрироваться на футболе и продолжать играть в свою игру», — считает агент.

    Напомним, ранее Смолов оказался в центре неприятной истории. В ночь с 31 июля на 1 августа в центре Краснодара лимитированный автомобиль BMW стоимостью девять миллионов рублей, за рулем которого предположительно находился футболист, вынесло на встречную полосу.

    В результате ДТП никто не пострадал, однако автомобиль после столкновения с ограждением был сильно поврежден.

    Агент рассказал о возможном уходе Смолова из «Краснодара» за 10 млн евро

    Автор: Константин Тихов
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