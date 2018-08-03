Следователи передадут семье тело погибшего в ЦАР Расторгуева во вторник

Ростов-на-Дону, 3 августа. Следователи планируют передать семье тело погибшего в Центральноафриканской Республике режиссера Александра Расторгуева во вторник.

Об этом рассказала соавтор кинематографиста Сусанна Баранжиева. По ее словам, тело будет передано после завершения следственных действий.

Как пишет РИА Новости, транспортировка тел в Москву произойдет в пятницу, а во вторник тело могут отдать родственникам. Баранжиева уточнила, что место захоронения пока неизвестно, вопрос решится в ближайшие дни.

Напомним, Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль погибли в ЦАР 30 июля. При россиянах нашли просроченные удостоверения журналистов. Выяснилось, что Центр управления расследованиями направил представителей СМИ в командировку.

Ранее сообщалось, что убитые в ЦАР российские журналисты пытались оказать сопротивление. В ЦАР рассказали, что россиян предупреждали об опасности в районе Сибута. В пути они встретили 10 вооруженных людей в тюрбанах. Незнакомцы попытались захватить транспортное средство журналистов и были расстреляны.