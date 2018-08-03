Российский комплекс «Искандер-М» научили поражать морские цели

Москва, 3 августа. Российский оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» научили поражать неподвижные морские цели. Уточняется, что при создании комплексов такие цели не ставились.

Как пояснил осведомленный источник, боевые возможности ОТРК «Искандер-М» были расширены: если раньше оружие могло вести огонь только по наземным целям, то теперь комплексы смогут уничтожать корабли и суда, стоящие на рейде, передает «Интерфакс».

Новые способности «Искандер-М» уже отрабатывает на учениях. Так, 27 июля и 2 августа комплексы выполнили электронные ракетные удары по целям в Черном море на морском полигоне в Абхазии и по целям в горах одновременно.

Уничтожение целей в море стало для ОТРК «Искандер-М» доступно благодаря ракете с новой самонаводящейся боеголовкой, аналогичной ракете комплекса «Кинжал».

Ранее, как передавала «Газета.ру», эксперты объяснили разницу между ОТРК «Искандер» и гиперзвуковыми комплексами «Кинжал». Они отметили, что сила «Кинжала» заключается в дальности, при этом в целом комплекс можно назвать адаптацией ракеты «Искандера» под авиационный носитель.