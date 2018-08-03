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Более 20 летательных аппаратов вели разведку у границ РФ за неделю
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    Более 20 летательных аппаратов вели разведку у границ РФ за неделю

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    Более 20 летательных аппаратов вели разведку у границ РФ за неделю

    Москва, 2 августа. Более 20 летательных аппаратов вели у российских границ разведывательную деятельность. Об этом сообщает газета ВС РФ «Красная звезда», подводя итоги недели.

    Издание подчеркивает, что нарушений воздушного пространства России зафиксировано не было. На перехват летательных аппаратов были подняты пять истребителей из состава дежурных по противовоздушной обороне.

    Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании в Минобороны Главного военно-политического управления ВС РФ. Его начальником назначен генерал-полковник Андрей Картаполов.

    Автор: Катерина Михайлиди
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