ООН отправила в ДНР и ЛНР почти две тонны гумпомощи

Киев, 3 августа. ООН направила в Донецкую и Луганскую народные республики почти две тонны гуманитарной помощи, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

В Госпогранслужбе Украины сообщили о поставке нового гуманитарного груза в ДНР и ЛНР по линии ООН.

«Через контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» проследовали два грузовых автомобиля от ООН с грузом пластиковых канистр и цистерн общим весом 1970 килограмм», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в немецком посольстве на Украине сообщили, что власти Германии выделят порядка семи миллионов евро в 2018 и 2019 годах на гуманитарные программы, которые реализует Международный комитет Красного креста (МККК) в Донбассе.