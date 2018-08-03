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ООН отправила в ДНР и ЛНР почти две тонны гумпомощи
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    ООН отправила в ДНР и ЛНР почти две тонны гумпомощи

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    ООН отправила в ДНР и ЛНР почти две тонны гумпомощи

    Киев, 3 августа. ООН направила в Донецкую и Луганскую народные республики почти две тонны гуманитарной помощи, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

    В Госпогранслужбе Украины сообщили о поставке нового гуманитарного груза в ДНР и ЛНР по линии ООН.

    «Через контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» проследовали два грузовых автомобиля от ООН с грузом пластиковых канистр и цистерн общим весом 1970 килограмм», — говорится в сообщении пресс-службы.

    ООН отправила в ДНР и ЛНР почти две тонны гумпомощи

    Ранее в немецком посольстве на Украине сообщили, что власти Германии выделят порядка семи миллионов евро в 2018 и 2019 годах на гуманитарные программы, которые реализует Международный комитет Красного креста (МККК) в Донбассе. 

    Автор: Катерина Иванова
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