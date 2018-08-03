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Петросян и Степаненко делят имущество в московском суде
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    Петросян и Степаненко делят имущество в московском суде

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    Петросян и Степаненко делят имущество в московском суде

    Москва, 3 августа. Российские артисты Евгений Петросян и Елена Степаненко делят имущество в суде. Об этом говорится на сайте судов общей юрисдикции российской столицы.

    Отмечается, что дело будет рассматриваться в Хамовническом суде Москвы. Оно касается раздела совместно нажитого имущества. В документе говорится, что заявление было подано от супругов 4 июля.

    Рассмотрение дела пройдет 6 августа в 10.50 по московскому времени. Ранее Народный артист РСФСР Петросян отказался комментировать появившуюся информацию о разводе супругов. Он уточнил, что ему ничего неизвестно об иске о разделе имущества.

    Напомним, Петросян и Степаненко прожили в браке более 30 лет. Официально о намерении развестись они не заявляли.

    Петросян и Степаненко делят имущество в московском суде

    Автор: Алия Садыкова
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