Петросян и Степаненко делят имущество в московском суде

Москва, 3 августа. Российские артисты Евгений Петросян и Елена Степаненко делят имущество в суде. Об этом говорится на сайте судов общей юрисдикции российской столицы.

Отмечается, что дело будет рассматриваться в Хамовническом суде Москвы. Оно касается раздела совместно нажитого имущества. В документе говорится, что заявление было подано от супругов 4 июля.

Рассмотрение дела пройдет 6 августа в 10.50 по московскому времени. Ранее Народный артист РСФСР Петросян отказался комментировать появившуюся информацию о разводе супругов. Он уточнил, что ему ничего неизвестно об иске о разделе имущества.

Напомним, Петросян и Степаненко прожили в браке более 30 лет. Официально о намерении развестись они не заявляли.