Двое полицейских погибли в аварии по пути к месту происшествия на Сахалине

Москва, 3 августа. На Сахалине на 181-м километре трассы Южно-Сахалинск — Охта двое полицейских разбились в ДТП по пути к месту происшествия, сообщает региональное управление МВД России.

Авария произошла накануне около 18.30 часов вечера. Сотрудники полиции ехали в бухту Тихая Макаровского района, чтобы выяснить обстоятельства гибели девушки, которая сорвалась со скалы. Однако в районе села Заозерное навстречу служебному автомобилю вылетела иномарка Toyota Land Cruiser Prado, передает «Свободная пресса».

В результате лобового столкновения инспектор ГИБДД и старший следователь следственного отделения скончались на месте аварии еще до того, как на место ДТП приехали врачи. Еще двое пассажиров, руководитель следственного отдела и эксперт криминалистической группы ОМВД по Макаровскому району, были госпитализированы.

Уточняется, что служебный автомобиль соблюдал скоростной режим. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Специалисты выясняют обстоятельства аварии.

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