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Двое полицейских погибли в аварии по пути к месту происшествия на Сахалине
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    Двое полицейских погибли в аварии по пути к месту происшествия на Сахалине

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    Двое полицейских погибли в аварии по пути к месту происшествия на Сахалине

    Москва, 3 августа. На Сахалине на 181-м километре трассы Южно-Сахалинск — Охта двое полицейских разбились в ДТП по пути к месту происшествия, сообщает региональное управление МВД России.

    Авария произошла накануне около 18.30 часов вечера. Сотрудники полиции ехали в бухту Тихая Макаровского района, чтобы выяснить обстоятельства гибели девушки, которая сорвалась со скалы. Однако в районе села Заозерное навстречу служебному автомобилю вылетела иномарка Toyota Land Cruiser Prado, передает «Свободная пресса».

    В результате лобового столкновения инспектор ГИБДД и старший следователь следственного отделения скончались на месте аварии еще до того, как на место ДТП приехали врачи. Еще двое пассажиров, руководитель следственного отдела и эксперт криминалистической группы ОМВД по Макаровскому району, были госпитализированы.

    Уточняется, что служебный автомобиль соблюдал скоростной режим. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Специалисты выясняют обстоятельства аварии.

    Ранее, как сообщало URA.RU, пьяный водитель протаранил группу полицейских в Иркутске, девять человек пострадали, восемь из них являются сотрудниками ГИБДД.

    Автор: Василий Котов
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