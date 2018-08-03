Российские ученые рассказали о субатомном оружии

Москва, 3 августа. Теоретики полагают, что во Вселенной существует кварковое вещество, из нее образуются звезды, вещество блуждает по космосу, достигая планеты.

Как объяснили ученые, почва, деревья, животные, люди – все вокруг – состоит из кварков. Как рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории взаимодействия излучения с веществом ФИАН Сергей Баранов, раньше специалисты считали, что пространство абсолютно пустое. Теперь они знают, что так быть не может, пространство всегда чем-то заполнено.

По словам ученого, его можно очистить от посторонних частиц, но не до конца. Он добавил, что всегда что-то остается, в том числе хиггсовский, глюонный конденсаты.

Как пишет РИА Новости, ученый добавил, что энергия в кварках не запасается, а превращается во множество родившихся в этом столкновении частиц. По словам эксперта, пока это пища для ума, от которой нет выгоды.

Баранов также напомнил, что ранее ученые обсуждали идею создания кваркового или мезонного оружия. Эта тема была популярна в годы Холодной войны. При этом он подчеркнул, что ее удел — научная фантастика.