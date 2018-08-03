Леди Гага рассказала, как можно было предотвратить смерть Zombie Boy

Лос-Анджелес, 3 августа. Американская певица Lady Gaga прокомментировала смерть манекенщика Рика Дженеста, больше известного как Zombie Boy, который также являлся ее другом.

По словам певицы, смерть близкого человека «более чем опустошает». Lady Gaga убеждена, что трагедии можно было бы избежать, если бы друг делился своими переживаниями. Она отмечает, что проблеме психологического здоровья людей необходимо уделять больше внимания.

«Нам нужно больше работать, чтобы изменить культуру, вывести психическое здоровье на первый план и стереть стигму, что мы не можем об этом говорить, — констатировала звезда на своей странице в Twitter. — Если вы страдаете, позвоните другу или семье сегодня. Мы должны спасать друг друга».

Как передает «Аргументы и факты», Zombie Boy скончался в Канаде в возрасте 32 лет. Модель не дожил до своего 33-летия всего несколько дней.

Популярность Zombie Boy берет свое начало с премьеры клипа Lady Gaga «Born This Way». Манекенщик произвел впечатление на зрителей, так как все его тело покрыто татуировками.

Как позже стало известно, у Дженеста были серьезные проблемы с психикой. Из-за тяжелого заболевания манекенщик не мог контролировать свое поведение, пишет «Дни.ру».