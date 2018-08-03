Сирия: САА нашла завод боевиков по производству СВУ в Алеппо

Дамаск, 3 августа. При прочесывании окрестностей провинции Алеппо Сирийская арабская армия (САА) обнаружила завод по производству самодельных взрывных устройств в районе Аль-Фардос, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в республике.

На заводе хранился большой запас легких боеприпасов, артиллерийских снарядов, патронов, а также сотни коробок от оружия американского производства. Все это было оставлено боевиками полтора года назад.

В распоряжении ФАН оказалось видео с места событий:

Напомним, что Алеппо был полностью освобожден от боевиков в ходе совместной операции сирийской правительственной армии и ВКС РФ «Заря победы», которая прошла в конце 2016 года. К 29 ноября большая часть восточного Алеппо уже находилась под контролем САА. Благодаря этому удалось спасти жизни 90 тысяч невинных людей. В конце ноября также была освобождена трасса «Костелло». Это помогло возобновить поставки гуманитарных конвоев жителям восточной части города, которые в течение долгого времени проживали в условиях кризиса.

В данный момент тысячи людей продолжают возвращаться в Алеппо через гуманитарный коридор в районе сирийских Абу-Духур и Тель-Султан, расположенных в западной части Идлиба.

Большая часть боевиков покинула восточный Алеппо после прихода правительственной армии, они оставили после себя большое количество различного оружия, в том числе американского производства.

Это далеко не первый случай, когда сирийские саперы находят оружие иностранного производства на бывших базах боевиков в Алеппо. Дамаск неоднократно заявлял, что террористы в Алеппо получали американское оружие через так называемую «умеренную оппозицию». Как правило, само оружие поступало в зону сирийского конфликта через третьи страны.