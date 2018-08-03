В Госдуме отреагировали на законопроект США о новых санкциях против России

Группа американских сенаторов внесла в верхнюю палату конгресса законопроект о введении новых санкций против Российской Федерации. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Законопроект предусматривает ограничения против нового государственного долга России, а также сделок, которые связаны с инвестициями в энергетические проекты с поддержкой от российских государственных компаний. Антироссийские санкции направлены и против бизнесменов и политиков.

Кроме того, авторы инициативы предлагают создать национальный центр, который боролся бы с «российской дезинформацией». Так называемый законопроект «Защита американской безопасности от Кремлевской агрессии» был подготовлен демократами Робертом Менендесом, Беном Кардином, Джином Шахином и республиканцами Кори Гарднером, Линдси Грэмом и Джоном Маккейном. Последние двое давно известные русофобы.

Фактор Трампа

Депутат Государственной думы Константин Затулин в беседе с ФАН прокомментировал очередной антироссийский законопроект в американском сенате.

«Очень может быть, что примут новые санкции. В борьбе с Россией они (демократы и республиканцы. — Прим. ФАН) достигают временное объединение, несмотря на противоречия. Ясно, что отношения с Россией стали заложником в этом вопросе. Здесь перемешено много факторов. Это и фактор Трампа, который считается уязвимым в вопросах России. Все, кто нацелен на Дональда Трампа, все, кто борется с ним, естественно, бьют в эту точку, рассчитывая, что попадут. Еще один фактор — некоторые чиновник Белого дома хотят доказать, что нынешняя администрация еще жестче в отношении России, чем кто бы то ни был до них», — пояснил Константин Затулин.

Как утверждают авторы законопроекта, основанием для введения очередных антироссийских санкций являются якобы «продолжающиеся попытки России вмешаться в выборы» в Соединенных Штатах в 2018 году (вслед за «вмешательством» в 2016 году), а также «действия» Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике и на Украине.