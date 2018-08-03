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Ученые раскрыли тайну исчезновения кораблей в Бермудском треугольнике
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    Ученые раскрыли тайну исчезновения кораблей в Бермудском треугольнике

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    Ученые раскрыли тайну исчезновения кораблей в Бермудском треугольнике

    Лондон, 3 августа. Британские ученые заявили, что разгадали тайну исчезновения кораблей в так называемом Бермудском треугольнике. С таким заявлением выступили специалисты из Университета Саутгемптона.

    Бермудским треугольником принято считать область между Флоридой, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико. Этот район на протяжении многих лет пользуется дурной славой из-за того, что там бесследно пропадают корабли и самолеты. Выдвигалось много различных версий объяснения этой аномалии — от пришельцев до подводных чудищ.

    Ученые раскрыли тайну исчезновения кораблей в Бермудском треугольнике

    Британские ученые заявили, что смогли разгадать секрет «проклятого места». По их мнению, в этой зоне возникают так называемые «волны-убийцы» или блуждающие волны. К такому выводу ученые пришли после проведения исследования, в котором были рассмотрены метеорологические и географические данные региона.

    «Специалисты проанализировали компьютерную модель Бермудского треугольника и пришли к выводу, что их высота может достигать 30 метров, — приводит слова специалистов «Ридус». — Выяснилось, что такие волны способны разрушить даже 180-метровый лайнер».

    Автор: Катерина Иванова
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