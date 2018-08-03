Рекомендации по выявлению школьников-агрессоров разработаны в России

Москва, 3 августа. В Минпросвещения России разработаны методические рекомендации по выявлению школьников-агрессоров и работе с ними. Материалы уже направлены в регионы для ознакомления.

В ведомстве разработали методичку по работе с учениками, которые проявляют агрессию к окружающим. Педагогам предлагается проводить диагностику, которая позволит определить, с чем связано такое поведение ребенка. Особое внимание в Минпросвещения советуют обратить на жилищно-бытовые условия и уровень развития ученика.

Также рекомендуется «учить детей вырабатывать собственную позицию и отношение к проблеме». Педагоги должны направлять активность ребенка в социально полезное русло, а также максимально исключить факторы, которые препятствующие личностному развитию школьника, говорится в документе.

Отмечается, что эти шаги должны помочь родителям и сотрудникам учебных заведений обеспечить психологическую безопасность детей, передает «Известия».