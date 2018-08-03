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Рекомендации по выявлению школьников-агрессоров разработаны в России
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    Рекомендации по выявлению школьников-агрессоров разработаны в России

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    Рекомендации по выявлению школьников-агрессоров разработаны в России

    Москва, 3 августа. В Минпросвещения России разработаны методические рекомендации по выявлению школьников-агрессоров и работе с ними. Материалы уже направлены в регионы для ознакомления.

    В ведомстве разработали методичку по работе с учениками, которые проявляют агрессию к окружающим. Педагогам предлагается проводить диагностику, которая позволит определить, с чем связано такое поведение ребенка. Особое внимание в Минпросвещения советуют обратить на жилищно-бытовые условия и уровень развития ученика.

    Также рекомендуется «учить детей вырабатывать собственную позицию и отношение к проблеме». Педагоги должны направлять активность ребенка в социально полезное русло, а также максимально исключить факторы, которые препятствующие личностному развитию школьника, говорится в документе.

    Отмечается, что эти шаги должны помочь родителям и сотрудникам учебных заведений обеспечить психологическую безопасность детей, передает «Известия».

    Автор: Катерина Иванова
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