Ученые рассказали об опасности мытья рук

Сидней, 3 августа. Ученые выяснили, что мытье рук может быть опасно для здоровья человека. Об этом пишет The Independent.

Как выяснили исследователи в Австралии, некоторые штаммы патогенных бактерий стали устойчивы к дезинфицирующим средствам со спиртом. По словам экспертов, к этому привело массовое использование дозаторов с антибактериальным гелем в больницах. По мнению специалистов, если раньше считалось, что мытье рук останавливает развитие золотистого стафилококка, то сейчас можно утверждать обратное. Стафилококк обладает повышенной устойчивостью к лекарствам. По словам исследователей, мытье рук спиртосодержащими дезинфекторами привело к увеличению количества других вредных микроорганизмов.

Из-за этого произошло распространение ванкомицин-резистентных энтерококков. Как объяснили медики, бактерия может вызывать сепсис, и является причиной каждого десятого больничного заболевания.