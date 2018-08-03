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Общество
Ученые рассказали об опасности мытья рук
Общество
Ученые рассказали об опасности мытья рук
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    Ученые рассказали об опасности мытья рук

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    Ученые рассказали об опасности мытья рук

    Сидней, 3 августа. Ученые выяснили, что мытье рук может быть опасно для здоровья человека. Об этом пишет The Independent.

    Как выяснили исследователи в Австралии, некоторые штаммы патогенных бактерий стали устойчивы к дезинфицирующим средствам со спиртом. По словам экспертов, к этому привело массовое использование дозаторов с антибактериальным гелем в больницах. По мнению специалистов, если раньше считалось, что мытье рук останавливает развитие золотистого стафилококка, то сейчас можно утверждать обратное. Стафилококк обладает повышенной устойчивостью к лекарствам. По словам исследователей, мытье рук спиртосодержащими дезинфекторами привело к увеличению количества других вредных микроорганизмов.

    Из-за этого произошло распространение ванкомицин-резистентных энтерококков. Как объяснили медики, бактерия может вызывать сепсис, и является причиной каждого десятого больничного заболевания.

    Ученые рассказали об опасности мытья рук

    Автор: Алия Садыкова
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