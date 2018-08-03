Жителя Уфы приговорили к пяти годам колонии за попытку присоединиться к террористам в Сирии

Москва, 3 августа. 24-летнего жителя Уфы приговорили к пяти годам колонии строгого режима за попытку присоединиться к террористам в Сирии и воевать на их стороне, сообщает в пятницу управление МВД по Башкирии.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, молодой человек был задержан в международном аэропорту «Уфа» в январе 2018 года, когда он пытался выехать в САР.

«По факту покушения на участие в деятельности террористической организации было возбуждено уголовное дело», — цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.

В ходе предварительного следствия вина мужчины была полностью доказана. Приволжский окружной военный суд приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее, как сообщала газета «Известия», к 16 годам тюрьмы был приговорен житель Тюмени за участие в боевых действиях на стороне ИГ1 (запрещенная в РФ террористическая организация).

1 Организация запрещена на территории РФ.