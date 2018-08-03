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Центробанк РФ отозвал лицензию у «Нового промышленного банка»
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    Центробанк РФ отозвал лицензию у «Нового промышленного банка»

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    Центробанк РФ отозвал лицензию у «Нового промышленного банка»

    Москва, 3 августа. Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Нового промышленного банка», сообщили в пресс-службе регулятора.

    На 1 июня этого года «Новый промышленный банк» по величине активов занимал 446-е место в банковской системе страны, сообщают СМИ. С 3 августа действие лицензии организации на осуществление банковских операций приостановлено.

    Ранее, 11 июля, Центральный банк России отозвал лицензию на банковскую деятельность у «Газбанка». Представители регулятора пояснили, что это решение было принято из-за неисполнения организацией федеральных законов и нормативных актов регулятора. 

    Автор: Катерина Иванова
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