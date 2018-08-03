Токио выразил протест Сеулу из-за исследовательского судна у спорных островов

Токио, 3 августа. Япония выразила протест Южной Корее из-за судна, которое вело исследовательскую деятельность в акватории островов Такэсима (Токто), которые являются спорными между Токио и Сеулом.

Как заявил в пятницу генеральный секретарь японского кабмина Есихидэ Суга, Токио по дипломатическим каналам потребовал от Сеула объяснить маршрут судна, а также выразил решительный протест против исследовательской деятельности Южной Кореи на данной территории без согласия японской стороны, передает RT.

По информации Токио, южнокорейское исследовательское судно находилось в акватории спорных островов 1 и 2 августа, при этом японская береговая охрана неоднократно требовала от судна покинуть район, уточняет News.ru.

Острова Такэсима (Токто) перешли Корее по итогам Второй мировой войны, однако Япония считает это «незаконной оккупацией».