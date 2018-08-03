Дело участника Backstreet Boys о насилии передано в прокуратуру Лос-Анджелеса

Вашингтон, 3 августа. Дело подозреваемого в изнасиловании певицы в США одного из участников известной группы Backstreet Boys Ника Картера отправлено для расследования в прокуратуру Лос-Анджелеса в штате Калифорния.

Об этом сообщает телеканал Fox News. По предварительным данным, дело в отношении 38-летнего артиста поступило в прокуратуру от полиции Лос-Анджелеса. Напомним, в ноябре американская певица и актриса Мелисса Шуман обвинила экс-вокалиста известной поп-группы в изнасиловании. По ее словам, Картер напал на нее в 2002 году, когда Шуман было 18 лет.

Напомним, в 2017 году по Соединенным Штатам Америки и Великобритании прокатилась волна скандалов, связанных с домогательствами. Как ранее писала «Газета.ru», еще трое мужчин обвинили двукратного лауреата премии «Оскар» Кевина Спейси в домогательствах. Все случаи произошли в Великобритании.

По данным телеканала «360», скандал вокруг Спейси разгорелся после того, как актер Энтони Рэпп обвинил его в домогательствах в 14-летнем возрасте.