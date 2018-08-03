Во Франции ввели наказание за устные домогательства в адрес женщин

Париж, 3 августа. Парламент Франции ввел наказание за непристойное поведение в адрес женщин. Размер штрафа за домогательства, включая устные, составит от 90 до 750 евро.

Соответствующий закон французские парламентарии одобрили накануне, передает RT со ссылкой на радиостанцию Europe1.

«Ранее уличные домогательства оставались безнаказанными, с этого момента все поменяется», — подчеркнула государственный секретарь по вопросам равенства между мужчинами и женщинами Марлен Шьяппа.

Она уточнила, что данные меры были приняты после инцидента, который на прошлой неделе произошел во французской столице: молодую девушку ударили после того, как она попросила замолчать свистевшего ей вслед мужчину.

Противники нововведения считают, что закон положит конец культуре ухаживания. Однако, как отметила Шьяппа, четкий социальный запрет необходим, и эскалацию конфликта нужно предотвращать с самого начала.

Ранее, как сообщала газета «Известия», в Швеции был одобрен законопроект, согласно которому мужчина обязан получить однозначное согласие женщины перед сексуальным актом.