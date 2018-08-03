Депутаты Франции и России осенью обсудят сотрудничество и ситуацию в Сирии

Париж, 3 августа. Французские парламентарии рассчитывают обсудить с российскими коллегами в Государственной думе вопросы культурного и экономического взаимодействия, а также урегулирование ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом рассказала глава франко-российской группы дружбы в Национальном собрании Франции Каролин Жанвье. Отмечается, что обсуждение может состояться осенью в Москве. Как уточнила французский политик, намечен ряд вопросов для обмена мнения с российской стороной в октябре. Она добавила, что кроме отношений Парижа и Москвы, стороны коснуться ситуации в Сирии.

Как пишет РИА Новости, на повестке дня также будут вопросы культурного и университетских обменов. Французскую сторону волнует тема преподавания русского языка во Франции. При этом Жанвье добавила, что темы урегулирования конфликта на Украине нет в списке вопросов.