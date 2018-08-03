Кинокритики назвали главных претендентов на «Оскар» за лучший фильм

Вашингтон, 3 августа. Стал известен список не вышедших в прокат фильмов, которые могут претендовать на кинопремию «Оскар-2019». Об этом пишет портал USA Today.

Кинокритики составили рейтинг из 11 фильмов, которые поборются за главную статуэтку американской киноакадемии. В список включили картину «Звезда родилась». Фильм является дебютом Брэдли Купера в качестве режиссера. Одну из главных ролей играет Леди Гага. Также в перечень вошел российский фильм о музыканте Джексоне Мейне и певице Элли. Выход киноистории запланирован на октябрь.

Кроме того, кинокритикам понравилась биографическая драма «Человек на Луне» Дэмьена Шазелла с Райаном Гослингом, которая появится в кинотеатрах в конце ноября. На «Оскар», по мнению экспертов, претендует «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса с Эммой Стоун, запланированная на январь.

В список также вошли «Белый парень Рик» с Мэттью Макконахи, «Красивый мальчик», «Вдовы», а также «Сможете ли вы меня простить?». Напомним, вручение «Оскара» состоится 24 февраля 2019 года.