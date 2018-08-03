Спонсор Трампа пытался получить $5 млрд госсубсидий через его адвоката — СМИ

Вашингтон, 3 августа. Один из крупнейших спонсоров Дональда Трампа пытался получить 5 миллионов долларов государственных субсидий через его адвоката.

Об этом накануне сообщила газета The Wall Street Journal, по данным которой Майкл Коэн, который в свое время представлял интересы Трампа, за свои услуги должен был получить 10 миллионов долларов.

Финансист Франклин Хэни планировал воспользоваться особым статусом юриста и получить государственные средства на завершение строительства двух атомных реакторов в штате Алабама, сообщает ТАСС.

Позже стало известно, что Коэн не единожды получал дивиденды от приближенности к американскому лидеру. Так, юристу платили в фармацевтической корпорация Novartis и телекоммуникационной компании AT&T.

Как напоминает «Газета.ru», сейчас в отношении Майкла Коэна идет расследование по подозрению в банковских махинациях, мошенничестве и финансовых нарушениях, связанных с предвыборной кампанией Трампа.