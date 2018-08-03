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Спонсор Трампа пытался получить $5 млрд госсубсидий через его адвоката — СМИ
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    Спонсор Трампа пытался получить $5 млрд госсубсидий через его адвоката — СМИ

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    Спонсор Трампа пытался получить $5 млрд госсубсидий через его адвоката — СМИ

    Вашингтон, 3 августа. Один из крупнейших спонсоров Дональда Трампа пытался получить 5 миллионов долларов государственных субсидий через его адвоката.

    Об этом накануне сообщила газета The Wall Street Journal, по данным которой Майкл Коэн, который в свое время представлял интересы Трампа, за свои услуги должен был получить 10 миллионов долларов.

    Финансист Франклин Хэни планировал воспользоваться особым статусом юриста и получить государственные средства на завершение строительства двух атомных реакторов в штате Алабама, сообщает ТАСС.

    Позже стало известно, что Коэн не единожды получал дивиденды от приближенности к американскому лидеру. Так, юристу платили в фармацевтической корпорация Novartis и телекоммуникационной компании AT&T.

    Как напоминает «Газета.ru», сейчас в отношении Майкла Коэна идет расследование по подозрению в банковских махинациях, мошенничестве и финансовых нарушениях, связанных с предвыборной кампанией Трампа.

    Автор: Константин Терехов
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