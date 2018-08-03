Мальчик 12 лет стал студентом крупнейшего университета Мексики

Мехико, 3 августа. В Мексике одаренный мальчик Карлос Антонио Сантамария в возрасте 12 лет стал студентом Национального автономного университета.

Об этом говорится на сайте учебного заведения. Отмечается, что ребенок с девяти лет проходил курсы в университете. Он получил степень по аналитической химии, биохимии и молекулярной биологии. При этом юный студент в дальнейшем планирует изучать физику и биомедицину.

Как уточнили в пресс-службе вуза, Карлос Антонио Сантамария станет единственным студентом, которого будут провожать за ручку до дверей аудитории.

Как передает телеканал «360», в университете также добавили, что мальчик экстерном сдал все экзамены в средней школе, чтобы получить возможность учиться дальше. Мальчик объяснил свои способности большим желанием получить знания. По его словам, если ему закроют для этого двери, он зайдет через окно.

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