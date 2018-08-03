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Мальчик 12 лет стал студентом крупнейшего университета Мексики
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    Мальчик 12 лет стал студентом крупнейшего университета Мексики

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    Мальчик 12 лет стал студентом крупнейшего университета Мексики

    Мехико, 3 августа. В Мексике одаренный мальчик Карлос Антонио Сантамария в возрасте 12 лет стал студентом Национального автономного университета.

    Об этом говорится на сайте учебного заведения. Отмечается, что ребенок с девяти лет проходил курсы в университете. Он получил степень по аналитической химии, биохимии и молекулярной биологии. При этом юный студент в дальнейшем планирует изучать физику и биомедицину.

    Как уточнили в пресс-службе вуза, Карлос Антонио Сантамария станет единственным студентом, которого будут провожать за ручку до дверей аудитории.

    Как передает телеканал «360», в университете также добавили, что мальчик экстерном сдал все экзамены в средней школе, чтобы получить возможность учиться дальше. Мальчик объяснил свои способности большим желанием получить знания. По его словам, если ему закроют для этого двери, он зайдет через окно.

    Как ранее писала «Газета.ru», 10-летний Кларк Кент побил рекорд самого титулованного спортсмена в истории человечества — Майкла Фелпса. 

    Мальчик 12 лет стал студентом крупнейшего университета Мексики

    Автор: Алия Садыкова
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