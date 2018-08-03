Действующий президент Зимбабве одержал победу на выборах | 3 августа | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Эммерсон Мнангагва победил на выборах в Зимбабве Победу на выборах в Зимбабве одержал действующий президент. По результатам подсчета голосов, Эммерсон Мнангагва лидирует во всех 10 провинциях. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей. Нынешнего главу страны и партии «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт» поддержали почти 2,5 миллиона избирателей, это 50,8% голосов. За его основного противника, представителя оппозиционного «Движения за демократические перемены» Нельсона Чамиза проголосовали 44,3% избирателей. Напомним, ранее оппозиция попыталась сорвать пресс-конференцию по итогам президентских выборов в Зимбабве.

В Сирию вернулись почти полтора миллиона беженцев Сирия сегодня подводит итоги взаимодействия с нашей страной: с сентября 2015 года, когда Россия по запросу правительства арабской республики начала операцию против террористов, в свои дома вернулись почти полтора миллиона сирийских граждан. Напомним, Москва продолжает прилагать усилия для политического урегулирования конфликта в Сирии. В конце июля в Сочи прошли двухдневные переговоры в астанинском формате. Во встрече участвовали представители официального Дамаска и сирийской оппозиции, гаранты перемирия в лице России, Ирана и Турции, а также спецпосланник генсека ООН Стаффан де Мистура.

Тату-модель Рик Дженест (Zombie Boy) был найден мертвым Тату-модель из Канады Рик Дженест, больше известный по псевдониму Zombie Boy из-за татуировок с изображением скелета, найден мертвым. Дженесту было 32 года, о его смерти сообщают западные СМИ, ссылаясь на подтверждение в полиции. Слова сожаления о произошедшем в своем микроблоге в Twitter написала Леди Гага, которая работала с Zombie Boy на съемках одного из своих клипов.