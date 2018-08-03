Белый дом отправил ответное письмо Ким Чен Ыну

Вашингтон, 3 августа. Белый дом отправил ответное письмо северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну после его нового послания президенту США Дональду Трампу. Об этом в пятницу сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Мы ответили на письмо председателя Кима, которое получил президент», — сказала она, уточнив, что ответ скоро будет доставлен.

По словам Сандерс, в письме поднимаются вопросы об обязательствах, которые были заключены в совместном заявлении Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре.

Новое письмо от главы КНДР Трамп получил 1 августа. Также Ким Чен Ын передавал послание американскому коллеге в преддверии саммита США – КНДР в июне. Трамп не рассказывал о содержании письма, но назвал его «теплым и милым».

Ранее Пхеньян начал передачу США останков американских солдат, которые погибли во время Корейской войны. Как передавал RT, президент США Дональд Трамп поблагодарил за это главу КНДР Ким Чен Ына и отметил, что с нетерпением ждет новой встречи с ним.