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Белый дом отправил ответное письмо Ким Чен Ыну
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    Белый дом отправил ответное письмо Ким Чен Ыну

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    Белый дом отправил ответное письмо Ким Чен Ыну

    Вашингтон, 3 августа. Белый дом отправил ответное письмо северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну после его нового послания президенту США Дональду Трампу. Об этом в пятницу сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

    «Мы ответили на письмо председателя Кима, которое получил президент», — сказала она, уточнив, что ответ скоро будет доставлен.

    По словам Сандерс, в письме поднимаются вопросы об обязательствах, которые были заключены в совместном заявлении Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре.

    Новое письмо от главы КНДР Трамп получил 1 августа. Также Ким Чен Ын передавал послание американскому коллеге в преддверии саммита США – КНДР в июне. Трамп не рассказывал о содержании письма, но назвал его «теплым и милым».

    Ранее Пхеньян начал передачу США останков американских солдат, которые погибли во время Корейской войны. Как передавал RT, президент США Дональд Трамп поблагодарил за это главу КНДР Ким Чен Ына и отметил, что с нетерпением ждет новой встречи с ним.

    Автор: Василий Котов
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