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«Заставил звучать украинский гимн»: Кличко порадовался поднятому в Москве желто-синему флагу
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    «Заставил звучать украинский гимн»: Кличко порадовался поднятому в Москве желто-синему флагу

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    «Заставил звучать украинский гимн»: Кличко порадовался поднятому в Москве желто-синему флагу

    Киев, 3 августа. Украинскому боксеру Александру Усику стоило поехать в Москву хотя бы для того, чтобы потешить украинских «патриотов» поднятым в России желто-синим флагом, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

    По его словам, он не присутствовал на поединке, но говорил с Усиком перед состязанием. Как уточнил мэр Киева в эфире телеканала NewsOne, он сказал Усику, что спортсмен может все, у него огромный опыт, прекрасная техника, а также победа на Олимпиаде.

    Кличко заявил Усику, что самый большой его соперник – он сам, и, если он поборет свои страхи, то одолеет любого противника. Мэр подчеркнул, что рад за победу Усика и похвалил его за прекрасный поединок с точки зрения профессионализма.

    Мэр Киева добавил, что было «много спекуляций» на тему, стоит ли ехать в Москву. Он рекомендовал убрать «информационный мусор». Кличко порадовался поднятому в Москве желто-синему флагу.

    «Он приехал в Москву, заставил звучать украинский гимн и подняться победный украинский флаг в центре Москвы», – резюмировал политик.

    Ранее украинский боксер Усик призвал Киев вернуть мир в его страну. Он отказался от звания Героя Украины, наградить которым Усика предложил премьер-министр страны Владимир Гройсман. Обращаясь к властям, боксер призвал их сначала позаботиться о гражданах Украины. 

    «Заставил звучать украинский гимн»: Кличко порадовался поднятому в Москве желто-синему флагу

    Также Усик публично раскритиковал власти Украины за войну в Донбассе. По его словам, он бы восхвалял свою страну, если бы не существующие проблемы, в том числе в социальной сфере и в Донбассе. Спортсмен публично раскритиковал Киев за военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик. 

    Кроме того, украинский боксер Усик поблагодарил Россию за гостеприимство. Напомним, в прошедшем в Москве финальном бою WBSS Усик победил по очкам россиянина Мурата Гассиева, завоевал Кубок Мохаммеда Али и стал абсолютным чемпионом мира по боксу. Свою победу украинец посвятил отцу и первым тренерам.

    Автор: Алия Садыкова
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