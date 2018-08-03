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Самолет МЧС России пострадал от столкновения с птицей
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    Самолет МЧС России пострадал от столкновения с птицей

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    Самолет МЧС России пострадал от столкновения с птицей

    Москва, 3 августа. В двигатель совершающего рейс из подмосковного Жуковского в Минеральные Воды самолета МЧС России Ан-148 попала птица.

    Самолет с бортовым номером 32815 пострадал от столкновения с птицей. После инцидент экипаж начал готовить Ан-148 к экстренной посадке. Позже командир воздушного судна принял решение продолжить полет, так как тяга в двигателе не пропала. Но с земли настояли на возвращении самолета в Жуковский.

    Ранее «Известия» сообщили, что в аэропорту Петербурга совершил экстренную посадку летевший из Москвы в Хельсинки пассажирский самолет. Причиной приземления стало ухудшение самочувствия одной из пассажирок рейса. Женщина потеряла сознания и была госпитализирована сразу после приземления. После этого самолет продолжил выполнять рейс.

    Автор: Виктор Мальцев
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