Донбасс: ВСУ в течение суток обстреляли территорию ЛНР два раза

Луганск, 3 августа. В течение последних суток киевские силовики обстреляли территорию Луганской народной республики два раза.

Информацию об этом распространили в пресс-службе народной милиции, уточнив, что в результате диверсий вооруженных сил Украины погибших и раненых среди личного состава и гражданских нет.

Киевские силовики открывали огонь по позициям народной милиции в окрестностях населенных пунктов Желобок и Красный Яр. ВСУ вели обстрелы с направлений Кондрашевская Новая и Крымское.

По уточненным данным, киевские силовики вели огонь по территории Луганской народной республики из стрелкового оружия, вооружения БМП, а также минометов 82 мм.

Как напоминает «Газета.ru», накануне жертвой обстрелов со стороны вооруженных сил Украины стал военнослужащий Донецкой народной республики.

