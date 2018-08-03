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Донбасс: ВСУ в течение суток обстреляли территорию ЛНР два раза
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    Донбасс: ВСУ в течение суток обстреляли территорию ЛНР два раза

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    Донбасс: ВСУ в течение суток обстреляли территорию ЛНР два раза

    Луганск, 3 августа. В течение последних суток киевские силовики обстреляли территорию Луганской народной республики два раза.

    Информацию об этом распространили в пресс-службе народной милиции, уточнив, что в результате диверсий вооруженных сил Украины погибших и раненых среди личного состава и гражданских нет.

    Киевские силовики открывали огонь по позициям народной милиции в окрестностях населенных пунктов Желобок и Красный Яр. ВСУ вели обстрелы с направлений Кондрашевская Новая и Крымское.

    По уточненным данным, киевские силовики вели огонь по территории Луганской народной республики из стрелкового оружия, вооружения БМП, а также минометов 82 мм.

    Как напоминает «Газета.ru», накануне жертвой обстрелов со стороны вооруженных сил Украины стал военнослужащий Донецкой народной республики.
     

    Автор: Константин Терехов
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