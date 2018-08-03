Спецслужбы США опровергли сообщения о «российской шпионке» в посольстве в Москве

Вашингтон, 3 августа. Секретная служба Соединенных Штатов Америки категорически опровергла информацию британской газеты о наличии доступа к секретной информации у гражданки России, которая якобы была уволена из посольства в Москве.

Об этом рассказал представитель Секретной службы США Мазон Браймен. По его словам, сотрудники Секретной службы, которые являются гражданами иностранного государства, не имеют доступа к данным, которые касаются национальной безопасности Соединенных Штатов Америки.

Как пишет ТАСС, ранее The Guardian сообщила о задержании якобы российского агента, который более 10 лет «шпионил» в посольстве США в Москве.

Напомним, США неоднократно обвиняли российских граждан в шпионаже без доказательств. Москва отрицает причастность россиян к незаконной деятельности. Также разведка США назвала Россию одним из лидеров в кибершпионаже.