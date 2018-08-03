Меню
Политика
Спецслужбы США опровергли сообщения о «российской шпионке» в посольстве в Москве
Общество
Ученые рассказали об опасности мытья рук
Следующая новость
Загрузка...

    Спецслужбы США опровергли сообщения о «российской шпионке» в посольстве в Москве

    55

    Спецслужбы США опровергли сообщения о «российской шпионке» в посольстве в Москве

    Вашингтон, 3 августа. Секретная служба Соединенных Штатов Америки категорически опровергла информацию британской газеты о наличии доступа к секретной информации у гражданки России, которая якобы была уволена из посольства в Москве.

    Об этом рассказал представитель Секретной службы США Мазон Браймен. По его словам, сотрудники Секретной службы, которые являются гражданами иностранного государства, не имеют доступа к данным, которые касаются национальной безопасности Соединенных Штатов Америки.

    Как пишет ТАСС, ранее The Guardian сообщила о задержании якобы российского агента, который более 10 лет «шпионил» в посольстве США в Москве.

    Напомним, США неоднократно обвиняли российских граждан в шпионаже без доказательств. Москва отрицает причастность россиян к незаконной деятельности. Также разведка США назвала Россию одним из лидеров в кибершпионаже. 

    Спецслужбы США опровергли сообщения о «российской шпионке» в посольстве в Москве

    Автор: Алия Садыкова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.