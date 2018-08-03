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Ученые раскрыли тайну происхождения строителей Стоунхенджа
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    Ученые раскрыли тайну происхождения строителей Стоунхенджа

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    Ученые раскрыли тайну происхождения строителей Стоунхенджа

    Лондон, 3 августа. Британские ученые определили, что строители доисторического памятника Стоунхендж происходили с запада острова Великобритания, в частности, из Уэльса.

    Об этом пишет The Independent. Отмечается, что ученые проанализировали группы строителей исторического памятника. Исследователи из Оксфордского университета изучили останки 25 людей, которые были захоронены недалеко от Стоунхенджа. Все могилы относятся к эпохе каменного века, именно тогда был построен объект.

    Эксперты использовали при исследовании метод изотопного анализа. Он позволяет узнать, откуда был родом погибший человек. Выяснилось, что 10 из 25 человек были выходцами из западной и юго-западной части Великобритании.

    Исследователи напомнили, что камни, из которых строили древнюю часть Стоунхенджа, также были привезены из этой местности.

    Напомним, исторический памятник находится в 130 километрах к юго-западу от Лондона. Комплекс был возведен и перестраивался в несколько этапов с 3100 до 1600 года до нашей эры.

    Ученые раскрыли тайну происхождения строителей Стоунхенджа

    Автор: Алия Садыкова
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