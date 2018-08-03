Российские дипломаты посетили арестованную в США Марию Бутину

Вашингтон, 3 августа. Дипломаты российского посольства в США посетили задержанную по подозрению в шпионаже россиянку Марию Бутину.

По сообщению дипмиссии, девушка стойко переносит тяготы и пытается адаптироваться.

«Уже 19 дней она находится тюрьме по надуманным обвинениям. Мария стойко переносит тяготы, пытается к ним адаптироваться», — цитирует сообщение дипмиссии Газета.ru.

Сотрудники посольства отметили, что Бутина получила возможность делать телефонные звонки, но пока не смогла связаться с родственниками из-за технических трудностей.

Правоохранительные органы США задержали Марию Бутину 15 июля. Россиянку обвинили в работе незарегистрированным иностранным агентом и попытке проникновения в компании, которые имеют влияние на политику Соединенных Штатов. По сообщению газеты «Известия» Марии Бутиной грозит до 15 лет тюрьмы.