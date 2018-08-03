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Происшествия
Zombie Boy из клипа Леди Гаги ушел из жизни в Канаде
Происшествия
Zombie Boy из клипа Леди Гаги ушел из жизни в Канаде
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    Zombie Boy из клипа Леди Гаги ушел из жизни в Канаде

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    Zombie Boy из клипа Леди Гаги ушел из жизни в Канаде

    Оттава, 3 августа. Тату-модель Рик Дженест, более известный как Zombie Boy, ушел из жизни в Канаде.

    Об этом сообщают канадские СМИ, со ссылкой на правоохранительные органы. Бездыханное тело Рика Дженеста было обнаружено еще  в среду в Монреале. Тату-модели было 32 года.

    Как пишет «Газета.ru», Дженест приобрел популярность семь лет назад после съемок в клипе Леди Гаги на песню Born This Way. После этого  Zombie Boy участвовал в множестве показов дизайнеров. 

    Рик Дженест – рекордсмен Книги рекордов Гиннеса. У него самое большое в мире количество татуировок насекомых, а также самое большое количество татуировок костей.

    К слову, узнав о случившемся, Леди Гага написала в Twitter, что «более чем опустошена» этим известием.
     

    Автор: Константин Терехов
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