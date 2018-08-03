Zombie Boy из клипа Леди Гаги ушел из жизни в Канаде

Оттава, 3 августа. Тату-модель Рик Дженест, более известный как Zombie Boy, ушел из жизни в Канаде.

Об этом сообщают канадские СМИ, со ссылкой на правоохранительные органы. Бездыханное тело Рика Дженеста было обнаружено еще в среду в Монреале. Тату-модели было 32 года.

Как пишет «Газета.ru», Дженест приобрел популярность семь лет назад после съемок в клипе Леди Гаги на песню Born This Way. После этого Zombie Boy участвовал в множестве показов дизайнеров.

Рик Дженест – рекордсмен Книги рекордов Гиннеса. У него самое большое в мире количество татуировок насекомых, а также самое большое количество татуировок костей.

К слову, узнав о случившемся, Леди Гага написала в Twitter, что «более чем опустошена» этим известием.

